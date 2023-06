Blindheim

Alarm am Nebelbach: Teile des Bachbetts sind schon im Juni fast völlig trocken

Plus In Blindheim fällt der Nebelbach trocken. Beobachter halten das für ungewöhnlich. Manche finden, dass der Kampf ums Wasser bereits begonnen hat.

Von Christina Brummer

Es ist kurz nach neun Uhr morgens in Dillingen. Ein heißer Junitag zieht herauf. Noch einer. Am Kreisverkehr hat ein Stadtmitarbeiter geparkt. Ein großer Tank ist auf dem grünlich-braunen Gras abgestellt. Der Mann wässert die gepflanzten Blumen inmitten des Kreisverkehrs, die sonst wohl in der heißen Junisonne bald vertrocknet wären.

Ortswechsel. Der Graben, durch den sonst der Nebelbach in Blindheim fließt, ist fast ausgetrocknet. An manchen Stellen sind schon Sandbänke entstanden. Die Wiese am Bach: strohig braun. Unweit der Stelle, in einem Privatgarten, ist das Gras noch saftig grün. Gerade dieser Kontrast lässt bei manchen Menschen im Kreis Dillingen Unverständnis aufkommen. Sie sagen: Der Kampf ums Wasser hat schon längst begonnen, auch im wasserreichen Donaugebiet.

