Am Bahnübergang: Frau wird in Blindheim von Schranke an Kopf getroffen

Als ein Ehepaar am Donnerstag über die Bahngleise fahren wollte, wurde die Frau von einer Schranke am Kopf getroffen und fiel zu Boden. Wieso?

Am Donnerstag gegen 18.20 Uhr wollte ein Ehepaar aus dem Blindheimer Ortsteil Unterglauheim die Bahngleise an der Straße An der Bahn noch schnell mit dem Fahrrad überqueren, obwohl sich die Schranke bereits schloss. Dabei wurde die 66-jährige Ehefrau von der Schranke am Kopf getroffen und fiel zu Boden.

Die Frau in Blindheim musste ins Krankenhaus gebracht werden

Sie musste anschließend mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Zu einer Gefahr durch den Zugverkehr kam es dabei glücklicherweise nicht, teilt die Polizei Dillingen mit. (pol)