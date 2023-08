Blindheim

Bei diesem Blindheimer Paar war es Liebe auf den ersten Tanz

Plus Anita und Erwin Mayer sind seit 60 Jahren verheiratet. Die Blindheimer feiern ihre Diamantene Hochzeit. So hat alles vor mehr als sechs Jahrzehnten begonnen.

Von Simone Fritzmeier

Erwin Mayer lacht am Telefon. Eigentlich ist alles wie immer, viel geändert habe sich nicht. "Nur älter sind wir geworden", sagt er und fügt hinzu: "Ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen. War doch die Goldene schon ein Traum." Aber sie haben es geschafft. Erwin Mayer und seine Frau Anita sind genau 60 Jahre verheiratet. An diesem Freitag vor sechs Jahrzehnten haben sie zueinander Ja gesagt - und es keinen Tag bereut. Anita Mayer drückt es so aus: "Da gab es nie einen anderen, nicht mal den Gedanken daran." Am 25. August 1963 wurden die Blindheimer Eheleute kirchlich getraut, einen Tag vorher fand die standesamtliche Hochzeit statt.

Sie lebte mit der Familie in Weisingen

Gefunkt hat es bei den Mayers schon vor 64 Jahren - gleich beim ersten Tanz sei alles klar gewesen. Anita Mayer lebte damals mit ihrer Familie in Weisingen und half bei Verwandten in einer Blindheimer Wirtschaft in der Küche aus. Auch an diesem einen Tag, als eine Hochzeit dort gefeiert wurde. Als sie ihren Erwin, der Gast der Gesellschaft war, sah, wollte sie unbedingt mit ihm tanzen - ihm ging es ganz genauso. Ab da an waren die zwei unzertrennlich, jeden Sonntag haben sie sich in Weisingen getroffen. Nach vier Jahren wurde geheiratet, danach zog Anita Mayer nach Blindheim, nach einiger Zeit bauten sie sich ihr eigenes Heim, in dem sie heute noch leben.

