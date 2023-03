Blindheim

vor 17 Min.

Blindheim feiert ein Fest der Blasmusik mit Blechverrückt

"Blechverrückt" begeisterte etwa 250 Besucherinnen und Besucher am Samstagabend in der ausverkauften Blindheimer Gemeindehalle.

Plus Die Gruppe bietet den etwa 250 Besuchern in der Gemeindehalle Blasmusik auf höchstem Niveau. Dazu trägt auch der Musikverein Donauklang bei.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

„Blasmusik auf höchstem Niveau“, so war es in der Ankündigung für das Konzert am Samstagabend in der Blindheimer Gemeindehalle zu lesen. Und damit wurde nicht zu viel versprochen. Was der Musikverein Donauklang und die sieben Musiker der Blaskapelle „Blechverrückt“ dem Publikum in der ausverkauften Halle an musikalischen Leckerbissen angeboten haben, war in der Tat Blasmusik vom Feinsten.

