Blindheim hat eine neue Bürgerbrief-Trägerin

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Blindheim im Pfarrheim von Unterglauheim ging es vor allem um eines: Dank und Anerkennung. Besonders Bürgermeister Jürgen Frank hob dabei die „großartige ehrenamtliche Arbeit von vielen Mitbürgern“ bei seiner Ansprache hervor – besonders in den rund 20 Vereinen, den drei Ortsteilfeuerwehren sowie den örtlichen Pfarrgemeinden. Ohne sie alle würde ein kommunales Gemeinwesen nicht funktionieren. Daher sei es für ihn auch eine besondere Ehre beim Neujahrsempfang, die Arbeit dieser ehrenamtlichen Menschen herauszustellen. Mehr noch: Im Rahmen dieser Veranstaltung konnte einen Bürgerbrief verleihen.

Bevor Frank das Geheimnis über die Verleihung des Bürgerbriefs lüftete, ließ er die zahlreichen Besucher im Pfarrheim an seinen Gedanken zum neuen Jahr teilhaben. „Es beginnt immer mit vielen Unbekannten“, sagte der Rathauschef, doch eines sei leider gewiss, die Illusion des Friedens in Europa sei vorbei. Auch müsse von den Menschen endlich verstanden werden, dass der Klimawandel längst Einzug gehalten habe, was zu nicht absehbaren Herausforderungen führen werde. „Für uns in der Region müssen wir endlich einsehen, dass die seit einigen Jahren einsetzende Zunahme an Stürmen, Starkregenereignissen und Hitzeperioden keine kurzfristigen Wetterkapriolen sind, weshalb die Gesellschaft wieder mehr zusammenhalten muss, um diesen Veränderungen der Natur gerecht zu werden“.

Für eine engagierte Pflegemutter aus Blindheim

Doch es gebe auch gute Entwicklungen, sagte der Bürgermeister und forderte die Menschen auf, gerade in diesem Bereich des Gemeinwesens engagiert mitzuarbeiten. Nach dieser mit Beifall bedachten Ansprache präsentierten Hanna Krause und Veronika Schaflitzel ihre Bilder und Geschichten eines einjährigen Aufenthaltes und freiwilligen Dienstes in Chile. Dabei handelte es sich um die Arbeit mit geistig und körperbehinderten Menschen in dem südamerikanischen Land, das von dem Projekt „Colegio Sternenkinder“, einem Verein in Nördlingen, in Zusammenarbeit mit dem Bistum Augsburg durchgeführt und organisiert wurde.

Anschließend lüftete Bürgermeister Frank das Geheimnis: „Für ihre herausragende persönliche Lebensleistung als Pflegemutter, Aufnahme und Erziehung zahlreicher fremder Kinder in ihrer eigenen Familie wird Barbara Reinsch-Seidel mit dem Bürgerbrief der Gemeinde Blindheim ausgezeichnet.“ Für den würdigen musikalischen Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde Blindheim sorgte ein Bläserquintett aus den Reihen der Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Donauklang.