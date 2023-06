Blindheim

Blindheim zahlt mehr für das Tierheim

Plus Der Blindheimer Gemeinderat erhöht die finanzielle Unterstützung. Es wird auch über einen Grundsatzbeschluss diskutiert.

Wie in vielen Gemeinden des Landkreises Dillingen stand auch bei der Sitzung in Blindheim eine Änderung des Vertrags über die finanzielle Zuwendung der Gemeinde an das Tierheim Höchstädt über den Umgang mit Fund- oder herrenlosen Tieren im Gemeindegebiet auf der Tagesordnung. Initiiert vom Bayerischen Gemeindetag, vertreten im Landkreis Dillingen durch Zöschingens Bürgermeister Tobias Steinwinter, stand der Vorschlag zur Diskussion, den bisherigen Betrag von 0,40 Cent pro Einwohner auf 0,80 Cent zu erhöhen. Nach kurzer Diskussion fasste laut Information von Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank das Ratsgremium einstimmig den Beschluss diesem Vorschlag ab dem Jahr 2024 Folge zu leisten.

Diskussion um Bahnhofsstraße

Im weiteren Sitzungsverlauf stand der Grundsatzbeschluss zur Änderung der Bebauungspläne „Östlich der Bahnhofstraße“ und „Östlich der neuen Bahnhofstraße“ zur Diskussion, teilte Rathauschef Frank weiter mit. Die beiden Bebauungspläne sind laut Jürgen Frank in den 1960er/70er-Jahren aufgestellt worden, in denen damaligen Bauherren noch bedeutend mehr Auflagen und Einschränkungen beim Bau ihres Hauses vorgegeben worden waren, wie es in heutiger Zeit üblich ist.

