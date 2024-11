Blindheimer Räte sprechen mit Mehring über Kindergarten-Erweiterung

Digitalminister Fabian Mehring (FW) hat jüngst den Blindheimer Kindergarten besucht und den Buben und Mädchen dort erneut Eis spendiert. Statt als Landtagsabgeordneter war Mehring nun als Staatsminister zu Besuch. Es folgte ein Austausch mit Bürgermeister Jürgen Frank mitsamt dem Eintrag des Regierungsmitglieds in das Goldene Buch der Gemeinde Blindheim. Der Termin war auf die Initiative des FW-Ortsvorsitzenden Walter Ritter zustande gekommen.

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch zogen sich Minister Mehring, Abgeordneter Anton Rittel (sozialpolitischer Sprecher der Freie-Wähler-Landtagsfraktion) sowie Bürgermeister Jürgen Frank in Begleitung der Gemeinderäte in die nahegelegenen Nebelbach-Stuben zurück. Dort nutzten die Blindheimer Kommunalpolitiker laut Pressemitteilung die Gelegenheit, dem Minister und dem Abgeordneten ihre Zukunftspläne zu erläutern. So plant die Gemeinde einen Erweiterungsbau für den Kindergarten, dem nach mehreren geburtenstarken Jahrgängen die Kapazitäten ausgehen.

Minister Mehring: Blindheim stellt mit Erweiterungsbau „die richtigen Weichen“

Mehring betonte im Nachgang des Austausches: „Damit jedes Blindheimer Kind einen Platz im örtlichen Kindergarten bekommt, stellt die Gemeinde mit dem geplanten Erweiterungsbau die richtigen Weichen.“ Er werde dieses Projekt gerne unterstützen und auch nächstes Jahr wieder mit leckerem Eis im Gepäck den Kindergarten besuchen kommen. (AZ)