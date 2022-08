Couplet-AG zu Gast in Blindheim

Die Kabarett-Gruppe konnte bereits viele Preise gewinnen.

Schon seit Jahren zählt die Couplet-AG zu den bekanntesten und erfolgreichsten Musikkabarettgruppen Süddeutschlands, ausgezeichnet unter anderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis, dem Bayerischen Poetentaler und dem Dialektpreis Bayern. Nun kommt die Gruppe mit ihrem Programm "Das Beste aus 25 Jahren Couplet AG" nach Blindheim. Sie treten am 28. Oktober ab 20 Uhr im Gasthaus am Kreuz auf. Karten gibt es bei Gemischtwaren Schwager, Höchstädter Straße 1 in Blindheim, und Getränke Ritter, Ludwigstraße 1 in Blindheim. Veranstalter ist der Gartenbauverein Blindheim. (AZ)