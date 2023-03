Der geplante Supermarkt in Blindheim ist gescheitert

Plus Kurz vor der Ansiedlung kommt nun das Aus für das Projekt in Blindheim. Warum sich die Rewe-Group von ihren Plänen verabschiedet hat.

Ein Paukenschlag in Blindheim. "Der Supermarkt kommt nicht", verkündete Bürgermeister Jürgen Frank in der Ratssitzung am Donnerstag. In einem kurzen Rückblick auf diese für ihn "nicht vorhersehbare und überraschende Entscheidung" der Supermarktkette resümierte der Rathauschef vor zahlreichen Besuchern und Besucherinnen über die Entwicklung des Projekts bis zur Absage am 23. März. Christina Mayr von der Mayrbau Hochbau GmbH in Neuburg gab ebenfalls eine Stellungnahme ab.

Den Stein um die Supermarkt-Diskussion ins Rollen gebracht hatte, wie Frank erinnerte, im Jahr 2020 Gemeinderat Michael Audibert. Nach dem Bürgerbegehren hatte sich die Mehrheit der Bevölkerung in Blindheim Anfang des Jahres 2021 in einem Bürgerentscheid für den Bau eines Supermarktes auf dem Gewerbegebiet An der Bahn ausgesprochen. Seitdem sei es zu zahlreichen Verhandlungen mit Discountern und Märkten gekommen, informierte der Bürgermeister. Die Gespräche hätten sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Doch nun kam am 23. März mit der Absage der Rewe-Group "das überraschende Aus", wie Frank mitteilte.

Der Blindheimer Bürgermeister war sich zu 90 Prozent sicher

Die schlechte Nachricht übermittelte auch Christina Mayr, die von der Gemeinde nach dem Bürgerentscheid im Mai 2021 damit beauftragt worden war, sich um die Ansiedlung zu kümmern. "Und die Zeichen standen gar nicht mal so schlecht um das Projekt", sagte der Rathauschef im Gemeinderat. Anfänglich habe Mayr von einem Discounter positive Signale erhalten, die sich jedoch nach kurzer Zeit zerstreut hätten. Nach weiteren Verhandlungen habe kurz darauf eine Supermarktkette großes Interesse gezeigt, sich in Blindheim niederzulassen. Doch seien damit auch Forderungen verbunden gewesen, etwa nach zusätzlichen Geschäften wie zum Beispiel eine Tankstelle, eventuell im SB-Format. Dabei sei es dem Betreiber um ein Umfeld gegangen, das zusätzliche Kunden und Kundinnen anziehe, von denen auch der Supermarkt profitieren könne.

Am 7. September habe dann der Firma Mayrbau von der Rewe-Group die Freigabe zur Etablierung eines Marktes in Blindheim An der Bahn vorgelegen, unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Rewe-Zentrale AG. Solch ein Vorbehalt sei üblich und in der Regel eine Formsache, berichtete Mayr im Gemeinderat. Man habe davon ausgehen können, dass eine Eröffnung Ende 2024/Anfang 2025 denkbar sei. Auch Bürgermeister Frank hatte in der Bürgerversammlung im September 2022 den Hinweis gegeben: "Der Supermarktbetreiber hat klipp und klar gesagt: Ich will zu euch." Deshalb sei er zu 90 Prozent sicher gewesen, dass ein Rewe-Markt nach Blindheim kommen werde. Er habe jedenfalls nicht mit einer Absage gerechnet, die jedoch nun am 23. März völlig überraschend bei Christine Mayr eingetroffen sei.

Warum Rewe jetzt doch keinen Markt in Blindheim eröffnen will

Als Begründung sei mitgeteilt worden: "Eine erneute Überprüfung in unserem Haus hat gezeigt: Wir können unser Ziel, ein für alle Seiten auch wirtschaftlich attraktives Objekt zu realisieren, nicht erfüllen." Das vergangene Jahr habe das Unternehmen vor noch nie da gewesene Herausforderungen gestellt. So seien sie nicht nur mit enormen Preissteigerungen in den Bereichen Bau, Energie und Personal konfrontiert, sondern auch das Kaufverhalten der Verbraucher habe sich verändert. Als vor rund einem Jahr die Planungen für die Ansiedelung eines Vollsortimenters in Blindheim begonnen hatten, seien die Rahmenbedingungen andere gewesen.

Somit habe das Kapitel Supermarkt vorerst für Blindheim ein Ende gefunden, resümierte der Bürgermeister. Er dankte Christina Mayr für ihr "großartiges Engagement" für dieses Projekt, das leider kurz vor der Ziellinie gescheitert sei. Christina Mayr dankte der Gemeinde Blindheim, dem Gemeinderat und Bürgermeister Jürgen Frank für die "sehr gute Zusammenarbeit". Sie bedauerte ebenfalls, dass sich das Projekt nun so kurzfristig zerschlagen habe.