Der nächste Schritt zu einer Unterführung am Bahnübergang in Blindheim

Der beschrankte Bahnübergang zwischen Unterglauheim und Blindheim soll aufgelöst und durch eine Unterführung ersetzt werden.

Die Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs Blindheim-Unterglauheim macht konkrete Fortschritte. Auf Initiative des CSU-Landtagsabgeordneten Georg Winter fand jetzt ein Ortstermin statt, bei dem das Bayerische Verkehrsministerium, die Regierung von Schwaben sowie seitens der Bahn die beiden Geschäftsbereiche Station und Service und DB Netz AG vertreten waren.

Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank dankte Winter für seinen Einsatz. Auf dessen Antrag hin wurde laut Pressemitteilung bereits Ende der 90er- Jahre der Grundsatzbeschluss gefasst, dass die beschrankten Bahnübergänge in der Trägerschaft des Landkreises schrittweise durch Unter- oder Überführungen ersetzt werden. 2013 wurde der neue Zugbegegnungspunkt mit Außenbahnsteigen in Blindheim für eine Million Euro errichtet. 2016 hatte Bürgermeister Frank im Namen der Gemeinde Blindheim darum gebeten, den beschrankten Bahnübergang durch eine Unterführung aufzulösen und eine Straßenunterführung einschließlich der notwendigen Verbindung für Fußgänger und Radler herzustellen.

Die Außenbahnsteige sollen zusätzlich durch neue Treppen erschlossen werden

Vor Ort waren auch der Leiter der Tiefbauverwaltung des Landkreises, Roman Bauer und der Vertreter des zuständigen Ingenieurbüros Wipfler-Plan. Nach der Präsentation der Planungsarbeiten durch Michele Mongella regten Herbert Kölbl, DB Station & Service# sowie Georg Winter an, die beiden Außenbahnsteige, zusätzlich zu den Rampen, durch den Einbau von Treppen zu erschließen, um eine kurzläufige Verbindung zu gewährleisten. Seitens des Bayerischen Bauministeriums kam der Vorschlag, aufgrund der starken Steigung der Rampen Zwischenpodeste vorzusehen. Roman Bauer berichtete, dass der Kreisentwicklungsausschuss bereits im Juli 2020 alle Leistungsphasen für die Planung freigegeben hat, sodass auf dieser Basis die notwendige Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn abgeschlossen werden kann. Diese ist dann Grundlage für den Antrag auf Genehmigung des Projekts durch das Eisenbahnbundesamt (EBA).

Bund und Land übernehmen den Kostenanteil von Gemeinde und Landkreis

Zuversichtlich stimmte die Runde, dass für die Realisierung der Baumaßnahme von DB Netz AG bereits eine Sperrpause im Herbst 2024 genehmigt wurde. Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist, dass der Grunderwerb durch die Gemeinde vollständig getätigt werden konnte. Erfreulich, so Abgeordneter Georg Winter, sei, dass durch die frühzeitigen Entscheidungen, Bahnkreuzungen zu beseitigen, die neue günstige Rechtsgrundlage bei der Finanzierung nun in Anspruch genommen werden kann. Seit 2020 wird der kommunale Kostenanteil in Höhe von einem Drittel von Bund und Land vollständig übernommen. Somit werden aktuell die Gemeinde und der Landkreis entlastet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch