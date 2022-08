Die Blindheimer Straße in Sonderheim wird gesperrt

Weil im Höchstädter Stadtteil ein neues Baugebiet erschlossen wird, kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Wegen der Erschließung des Baugebiets "Am Blindheimer Weg" wird die Kreisstraße DLG 23 in Sonderheim ab Höhe Herrengässchen Sonderheim bis Höhe Hauptstraße ab Montag, 22. August, bis voraussichtlich Dienstag, 30. August, für den gesamten Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

Bushaltestelle in Sonderheim wird nicht angefahren

Im Zuge der Sperrung kann die Bushaltestelle "Sonderheim" ab Montag, 22. August, bis 30. August nicht bedient werden. Eine entsprechende Ersatzbushaltestelle wird in den Bereich der Einfahrt in die Gartenstraße verlegt. Die Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten. (AZ)

