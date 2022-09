Blindheim

06:00 Uhr

Die Hoffnung auf einen Supermarkt in Blindheim steigt

Plus Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank zeigt sich zuversichtlich, dass die endgültige Zusage der Supermarktkette erfolgt. Doch es gibt zusätzliche Bedingungen.

Von Brigitte Bunk Artikel anhören Shape

Wie geht es weiter auf dem Gelände "An der Bahn" in Blindheim? "Ein Supermarktbetreiber ist da, der Interesse hat, nach Blindheim zu kommen", erklärt Bürgermeister Jürgen Frank nach der nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend. Mit der Ansiedelung beauftragt ist die Firma Hans Mayr Hochbau aus Neuburg, die im Mai 2021 den Auftrag der Gemeinde erhalten hat, sich um einen Supermarkt an der freien Gewerbefläche „An der Bahn“ zu bemühen. Nach vielem Hin und Her hatte ein Bürgerentscheid ergeben, dass die Blindheimer dort eine Einkaufsmöglichkeit wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen