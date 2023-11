Blindheim

06:00 Uhr

Diese jungen Leute sorgen in Blindheim für eine kleine Sensation

Mitten in ihrem Herzensprojekt: Eine Gruppe der "Spaßgesellschaft Blindheim" steht im Faschingswagen, der gerade Farbe bekommt. Am 12. Januar ist Wagenweihe.

Plus Aus einer Idee am Stammtisch ist ein Verein mit mittlerweile mehr als 100 Mitgliedern geworden. Was hinter der "Spaßgesellschaft Blindheim" steckt.

Die drei jungen Männer sitzen entspannt am Tisch, im gemütlicher Runde wird eine Tasse Tee getrunken. Sie erzählen von ihrem Projekt, der ersten Idee und den aktuellen Plänen - mit Stolz und voller Elan. Denn vor wenigen Wochen haben sie gemeinsam mit weiteren jungen Leute aus Blindheim einen Verein gegründet. Einer, bei dem der Name Programm ist: "Spaßgesellschaft Blindheim". Mathias Haber, der Finanzbeauftragte des Vereins, Maximilian Böhm, Erster Vorsitzender, und Johannes Schaflitzel, Vorstandsmitglied, sind alles gebürtige Blindheimer. Sie haben den Verein mitbegründet und man spürt sofort, dass dieses Projekt ihnen am Herzen liegt. Ein Grund, warum auch der Gemeinderat um Bürgermeister Jürgen Frank die Gründung mit einem Zuschuss unterstützt hat. "Die Gemeinde unterstützt den neuen Club gerne. Es ist eine tolle Sache, wenn sich junge Leute engagieren", sagte Frank im Spätsommer nach der Sitzung. Und die jungen Leute haben nicht nur große Pläne, sondern möchten mit ihrer Spaßgesellschaft schon in wenigen Wochen richtig loslegen.

Das ganze Jahr über ein Vereinsleben

Denn aktuell stecken sie mitten in den Vorbereitungen in Sachen Wagenbau. Am Wochenende haben sie mit dem Anstreichen ihres ersten eigenen Faschingswagens begonnen. Dass Blindheim selbst wieder bei den Faschingsumzügen vertreten ist, ist eine kleine Sensation für die Dorfgemeinschaft. Denn dies ist das erste Mal seit 15 Jahren und das ist nur möglich durch den Zusammenhalt und das Engagement der Dorfjugend, erzählten Haber, Böhm und Schaflitzel.

