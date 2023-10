Große Gefühle und viel Farbe in der Schalterhalle der Dillinger Sparkasse

Die Blindheimer Künstlerin Roswitha Lenz stellt im Rahmen der Landkreis-Kulturtage in Dillingen aus.

Die Schalterhalle der Sparkasse Dillingen ist wohl selten so bunt wie an diesem Abend. Insgesamt 40 Bilder strahlen die Kunden und Kundinnen an. Denn die Blindheimer Künstlerin Roswitha Lenz zeigt dort im Rahmen der Dillinger Landkreis-Kulturtage bis zum 26. Oktober ihre Ausstellung "Gefühle in Farbe".

Der Vorsitzende des Vereins DLG – Kultur und Wir, Heinz Gerhards, eröffnet die Schau. Roswitha Lenz sei ein positives Beispiel dafür, dass Künstlerinnen und Künstler des Landkreises nicht nur Kunst produzieren, sondern auch bereit seien, diese den Menschen zugänglich zu machen. Gerhards dankt den Sparkassen-Vorständen Martin Jenewein und Wolfgang Winter dafür, dass sie die Hauptstelle des Geldinstituts in Dillingen für die Kunst öffnen, sowie Marketingleiterin Heidi Nitbaur und Sabine Guttner für die Vorbereitungen und die Organisation. Sarah Wiedemann und Lucia Reiter, das Saxofon-Duo „SaLu“, bieten einen ansprechenden musikalischen Rahmen.

"Eine farbenfrohe Aufwertung der Schalterhalle" der Dillinger Sparkasse

Jenewein freut sich darüber, dass Lenz nach 2019 wieder die Schalterhalle als Ausstellungsort gewählt hat. Diese Schau sei eine Bereicherung für die Kundinnen und Kunden und eine farbenfrohe Aufwertung der Schalterhalle. Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth hält die Laudatio – das sei für ihn eine Premiere. Roswitha Lenz habe in diesen Räumen eine Ausbildung zur Bankkauffrau absolviert. Sie habe zwei Kinder großgezogen und ihren Mann, den früheren Höchstädter Bürgermeister Stefan Lenz, in allen Lebenslagen unterstützt. Die Künstlerin habe immer ein offenes Ohr und eine helfende Hand für die Sorgen und Bedürfnisse ihrer Mitmenschen. In den Bildern seien alle Stimmungslagen transparent umgesetzt: Freude, Ärger, Trauer, Angst, Überraschung, Verachtung, Stolz. Roswitha Lenz nehme die Betrachtenden mit auf eine Reise in die Gefühlswelt. In den Acrylbildern, so Maneth, würden mit viel Fantasie und erstaunlich souveräner Technik scheinbar unüberbrückbare Gegensätze zu einer malerischen Einheit zusammengeführt.

Jedes einzelne Exponat habe eine individuelle Entstehungsgeschichte. Besonders beeindruckend sei, dass Roswitha Lenz sich die Fähigkeiten und Techniken selbst beigebracht habe. Nur in „Notfällen“ habe sie ihre Tochter Tina um Hilfe gebeten, die die Fachoberschule für Kunst und Gestaltung hervorragend abgeschlossen habe. Auch Sohn Thomas habe dazu beigetragen, indem er immer wieder Wünsche für anspruchsvolle Bilder äußerte. Maneth lädt die Gäste ein, die Denkansätze des Bildes „Helfende Hände“ zu erkunden. Der Hintergrund sei in den Primärfarben Rot, Gelb, Blau gehalten. Warum? "Weil diese Grund- oder Primärfarben nicht aus anderen Farben gemischt werden können und damit die Grundbedürfnisse der Menschen symbolisieren", erklärt Maneth.

Der Erlös eines Bildes geht an die Kartei der Not

Roswitha Lenz ergreift abschließend selbst das Wort. Sie ändert einen Filmtitel von Hape Kerkeling ab, indem sie sagt: „Bilder müssen an die frische Luft.“ Die Blindheimerin dankt allen Beteiligten für die Realisierung der Ausstellung. Der Erlös des Bildes „Helfende Hände“ geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Die Veranstaltung dauert bis spät in die Nacht, da die Gäste den Abend bei viel Farbe, großen Gefühlen und angeregten Gesprächen verbringen. (AZ, bv)

