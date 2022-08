Polizei stoppt zwei Trunkenheitsfahrten in Blindheim und Dillingen

Beide Fahrer haben mehr als ein Promille Alkohol. Gegen sie wird nun ermittelt.

In der Donaustraße in Blindheim ist am Donnerstag gegen 16.50 Uhr ein Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle aufgehalten worden. Nachdem der Mann zuvor seinen entlaufenen Hund gesucht und eingefangen hatte, machte er auf die Polizeibeamten einen angetrunkenen Eindruck. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1, 1 Promille. Der 58-jährige Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Betrunken auf dem E-Scooter in Dillingen

Zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt kam es auch in der Nacht auf Freitag, als ein 26-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle in der Dillinger Innenstadt unterzogen wurde. Auch hier zeigte der Alkoholtest einen Wert von deutlich über 1,1 Promille an. Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt, der Fahrer musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen. Gegen beide Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

