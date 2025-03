Feierlicher Gottesdienst zum Weltgebetstag in Blindheim

Pater Anoop, das Frauenbund Blindheim, das Weltgebetstags-Team Unterglauheim und Marion Meyer mit dem Chor Kairos freuten sich, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Besucherinnen der Einladung zum Gottesdienst anlässlich des Weltgebetstags für Frauen in der Kirche St. Martin in Blindheim gefolgt waren.

Die Kollekte kommt Frauenprojekten zugute

Ein Blickfang war dabei unter anderem die bunte Altardekoration von Claudia Frank, Leiterin des Frauenbund-Teams, passend zum diesjährigen Projektland „Cookinseln“. Die Kollekte in Höhe von 300 Euro kommt verschiedenen Frauenprojekten zugute, die vom deutschen Komitee des Weltgebetstags unterstützt werden.

