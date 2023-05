Blindheim

19:00 Uhr

Gemeinde Blindheim bleibt bei Größe des Solarparks in Wolpertstetten

In Wolpertstetten soll ein zweiter Solarpark entstehen. Die untere Naturschutzbehörde kritisiert, die Anlage werde zu groß.

Plus Die Naturschutzbehörde kritisiert, dass der Park zu groß gerate. Doch der Investor will nicht kleiner bauen. Im Gemeinderat geht es auch um den Blindheimer Kindergarten.

Von Philipp Nazareth

Die Gemeinde Blindheim hat beim geplanten Solarpark in Wolpertstetten zwar etwas nachgebessert. Doch Gemeinde und Investor möchten nicht der Forderung nachkommen, die Photovoltaik (PV)-Anlage kleiner zu gestalten. Zuletzt hatte vor allem die untere Naturschutzbehörde Bedenken geäußert, der geplante Solarpark sei zu groß. Die PV-Anlage soll laut derzeitigem Stand eine Fläche von acht Hektar umfassen.

Die Naturschutzbehörde hatte gefordert, den Solarpark nur auf drei Hektar zu bauen. Doch ein kleinerer Solarpark sei nicht rentabel, wie Bürgermeister Frank am Freitag unserer Redaktion sagte: "Der Investor muss für den geplanten Park extra eine Leitung nach Gremheim legen, weil das lokale Netz keine neue Leistung mehr aufnehmen kann. Die Leitung nach Gremheim lohnt sich wiederum nur, wenn der Solarpark ausreichend groß ist." Mit acht Hektar würde der neue Solarpark etwa doppelt so groß werden wie die bereits vorhandene PV-Anlage in Wolpertstetten.

