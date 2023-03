Flüchtlingsunterkunft und Zuschuss für Musikverein: Blindheimer sind sich einig

Plus Der Gemeinderat steht hinter den Umbauplänen für das alte Bahnhofsgebäude. Und es ist eine Entscheidung zugunsten der Donauklang-Musikanten gefallen.

Der Musikverein Donauklang bekommt auch in diesem Jahr einen Zuschuss von der Gemeinde Blindheim. Einstimmig hat das das Gremium bei seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Wie üblich, oder? Nicht ganz. Denn die Entscheidung über den Antrag stand zum zweite Mal auf der Tagesordnung. Wie berichtet, wurde die Entscheidung vor wenigen Wochen vertagt. Die Finanzen des Musikvereins waren nicht für alle Ratsmitglieder klar genug oder anders: Die Notwendigkeit eines gemeindlichen Zuschusses stand zur Debatte.