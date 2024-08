In Blindheim fängt eine Hecke bei der Unkrautvernichtung Feuer

In der Hornstraße in Blindheim hat am Samstag ein 58-Jähriger Unkraut an seiner Hecke verbrannt. Gegen 11.40 Uhr fing die Hecke dabei Feuer, Teile davon brannten ab. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die freiwillige Feuerwehr den Heckenbrand schnell unter Kontrolle bringen. Den 58-Jährigen erwarte nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)

