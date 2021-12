Junger Mann setzt sich in Blindheim betrunken auf die Gleise

Mit fast 1,5 Promille hat sich ein 19-Jähriger am Blindheimer Bahnhof auf die Gleise gesetzt. Als die Polizei kam, leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Ein 19-Jähriger hat nach Angaben der Polizei am Samstagabend um 21 Uhr in Blindheim randaliert. Wie Zeugen mitteilten, setzte sich der junge Mann auch auf die Gleise. Der Mann hatte fast 1,5 Promille Alkohol im Blut und war nicht zu beruhigen. Laut Polizei befand er sich aufgrund des Rauschzustands offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Der Mann kam ins Günzburger Bezirkskrankenhaus

Der junge Mann wurde von der Polizei ins BKH nach Günzburg gebracht. Bei der Durchsetzung dieser Maßnahme leistete er massiven Widerstand gegen die Beamten, beleidigte diese und drohte, er wolle sie erschießen. (pol)

