Dillinger Polizei ermittelt in zwei Fällen von Diebstahl

Wer hat in Blindheim und Lauingen etwas beobachtet? Es gibt verdächtige Männer, die in ein Geschäft und eine Werkstatt eingebrochen sind und Geld gestohlen haben.

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Warengeschäft in der Höchstädter Straße in Blindheim und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Am Gebäude hinterließen sie einen Sachschaden von ungefähr 400 Euro.

Geldbeutel des Azubis geklaut

Ein weiterer Fall ereignete sich am Dienstag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr. Bisher unbekannte Diebe entwendeten aus den Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstätte in der Dillinger Straße in Lauingen aus dem Rucksack eines 18-jährigen Auszubildenden dessen Geldbeutel mit einem darin befindlichen Geldbetrag in Höhe von circa 70 Euro.

Männer schleichen auf Lauinger Gelände umher

Kurz bevor der Diebstahl bemerkt wurde, konnte ein Zeuge zwei verdächtige Männer beobachten, die sich auf dem Werkstattgelände befanden. Der gestohlene Geldbeutel konnte im Nahbereich der Tatörtlichkeit aufgefunden werden. Allerdings fehlte aus diesem das entwendete Bargeld. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)