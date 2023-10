Blindheim

Mehr Schule, weniger Lkw: Pläne für Blindheimer Umfahrung werden konkreter

Eine Luftaufnahme von ersten Plänen: In der oberen Bildhälfte ist die B16 zu sehen, die rote Linie stellt die konzipierte Umgehungsstraße dar, die südlich dann in die Kreisstraße DLG23 mündet.

Plus Seit fast drei Jahrzehnten wird in Blindheim schon über einen sogenannten "Straßen-Bypass" geredet. Jetzt könnte eine Entlastung des Ortes konkreter werden.

Während einer äußerst lebhaften wie höchst engagierten Diskussion hat sich eine Gesprächsrunde mit einer möglichen Umfahrung im Blindheimer Osten beschäftigt. Unter der Leitung von Bürgermeister Jürgen Frank stand bei der Informationsveranstaltung in der Gemeindehalle ein Thema im Mittelpunkt, das – zeitlich gesehen – ein alter Hut ist, denn seit beinahe 30 Jahren landen Überlegungen zu solch einem Straßen-Bypass immer wieder in den Köpfen von Bürgern und ihren Vertretern und Vertreterinnen im Gemeinderat. Das Millionen-Projekt mit Kosten von mindestens zweieinhalb Millionen Euro steht auf der Prioritätenliste vom Rathauschef allerdings nicht ganz oben. „Der dringend notwendige Schulneubau hat Vorrang, und beides gleichzeitig können wir nicht stemmen“, betonte der Versammlungsleiter vor rund 60 Gästen und wies dennoch auf den wissenschaftlich untermauerten Nutzen einer Entlastungs-Trasse hin.

Blindheims Bürgermeister leitet die Diskussion zur Umfahrung

„Wir haben so brutal viel Verkehr im Dorf“, lautete die an diesem 150-Minuten-Abend oft geäußerte Klage von Bürgerinnen und Bürgern, die sich die ganze Zeit über mit großer Sachkenntnis und diskurslaunigen Beiträgen in die Debatte einbrachten. Sehr zur Zufriedenheit wohl vom Bürgermeister, der zu Beginn versprochen hatte, „alles, auch kritisches“ aufgreifen zu wollen. „Wir brauchen Ihren Input.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

