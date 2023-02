Was passiert mit dem Blindheimer Bahnhofsgebäude?

Plus Die Pläne, dass dort Flüchtlinge untergebracht werden sollen, sorgen im Gemeinderat für Diskussionen. Auch über die Kindergartengebühren wird debattiert.

Wie geht es mit dem alten Bahnhofsgebäude in Blindheim weiter? Damit befasste sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag. Zur Diskussion stand die Umnutzung zu einem Mehrfamilienhaus. Grundsätzlich waren sich die Ratsmitglieder um Bürgermeister Jürgen Frank einig, dass eine solche Umnutzung sinnvoll ist, aber: Der Bauherr plane das Gebäude künftig als Unterkunft für 24 Flüchtlinge. Für eine endgültige Entscheidung fehlten dem Gremium Details, wie einzelne Mitglieder immer wieder bei der Sitzung betonen.