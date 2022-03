Blindheim/Wertingen

vor 18 Min.

Der Start war die Gasverdichterstation bei Wertingen

Plus Das niedersächsische Bauunternehmen Knoll kooperiert mit der Blindheimer Firma Miller. Eine besondere Kooperation.

Von Brigitte Bunk

Der gute Ablauf beim Bau der Gasverdichterstation im Wertinger Ortsteil Prettelshofen brachte für das deutschlandweit tätige Unternehmen Knoll einen zusätzlichen Bonus. Denn da startete das niedersächsische Bauunternehmen die Zusammenarbeit mit der Firma Alois Miller in Blindheim. In den Räumen des neuen Partners hat die Firma Knoll inzwischen ihren „Standort Süd“ und einen idealen Ausgangspunkt, um die Baustellen von Bamberg bis zum Bodensee zu betreuen. Standortleiter Jens Langfermann blickt zurück: „Die Firma Miller hat in Prettelshofen den Erdbau, Straßenbau und Kanalbau abgewickelt und aufgrund der guten Zusammenarbeit haben wir uns Ende 2019 zu diesem Schritt entschieden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen