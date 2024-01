Wer hat die Buddha-Statue in Blindheim geklaut?

Im Blindheimer Ortsteil Unterglauheim ist am Abend eine Statue gestohlen worden. Auch in Wittislingen kommt es zu einem Diebstahl.

Am Mittwochabend gegen 19.25 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter aus der Einfahrt eines Wohnhauses in der Bachstraße im Blindheimer Ortsteil Unterglauheim eine Buddha-Statue im Wert von etwa 50 Euro. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in einem weißen Kleintransporter.

Kennzeichen von Autos geschraubt

Zwischen Mittwoch und Donnerstag ist es auch zu einem Diebstahl in Wittislingen gekommen. Bisher unbekannte Diebe haben von einem Peugeot, der auf einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts im Papiermühlweg in Wittislingen geparkt war, beide amtlichen Kennzeichenschilder DLG-IM 81 entwedet. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt in beiden Fällen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)