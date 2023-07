Wo ist die Freiheit der Bauern gefährdet?

Plus Beim diesjährigen Erntepressegespräch im Landkreis Dillingen stehen nicht Erträge im Vordergrund, sondern der Unmut über zu viele Verbote und Gängelungen der Landwirtschaft.

Trockenheit der vergangenen Monate, Unsicherheiten wegen anhaltender Konflikte weltweit, Streit um den „richtigen“ Weg beim Landbau und dessen vielfach unterschätzte Bedeutung fürs tägliche Leben: Das jüngste Erntepressegespräch, eigentlich ein sonst eher von Erfolgsmeldungen geprägter Termin, ist diesmal von buchstäblich durchwachsenen Ernteprognosen sowie Warnungen und Appellen an die Gesellschaft dominiert. Vor rund 20 Gästen aus der Agrarbranche sowie der Kommunal- und Kreispolitik äußerten mehrere Redner ihren Unmut darüber, wie in das bäuerliche Handwerk zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen hineindirigiert wird. Sie sprachen manchen Kritikern die landwirtschaftliche Kompetenz ab – bis hinauf zum Bundesminister.

Vor allem BBV-Kreisobmann Klaus Beyrer, der nach eigenem Bekunden keinem Streit aus dem Wege gehen will, nahm sich besonders die im kommenden Jahr wirksam werdende Regelung einer teilweise Stilllegung von bislang genutzten Flächen für die Biodiversität vor. Ihm pflichtete der langjährige Kreisgeschäftsführer Eugen Bayer bei, der dadurch die unternehmerische Freiheit der Bauern gefährdet sah.