Feuer in Untermedlingen brennt Kuhstall nieder: Dutzende Rinder sterben

In Untermedlingen (Landkreis Dillingen an der Donau) hat es in der Nacht auf Donnerstag einen Brand auf einem Bauernhof gegeben. Dabei sind 32 Kälber und Jungrinder in den Flammen verendet. Gegen 3.15 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte an dem landwirtschaftlichen Anwesen eintrafen, stand bereits ein Kuhstall in Vollbrand und brannte in der Folge komplett nieder. Am Donnerstagmittag herrscht traurige Gewissheit: 32 Kälber und Jungrinder sind vom Feuer getötet worden.

Brand in Kuhstall: Manche Rinder vor Feuer gerettet

Etliche Feuerwehren aus Nordschwaben sowie mehrere Gruppen des THW waren mit 150 Einsatzkräften vor Ort. Etwa 45 Kühe konnten noch rechtzeitig aus angrenzenden Ställen befreit werden, sagte Johannes Taglang, Kommandant der Obermedlinger Feuerwehr, unserer Redaktion. Warum das Feuer in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen ist, sei bislang noch völlig offen, heißt es von der Polizei. Der Schaden auf dem landwirtschaftlichen Betrieb wird auf etwa eine Million Euro geschätzt.

Brand in Kuhstall: 150 Einsatzkräfte rücken nach Untermedlingen aus

Die vielen Feuerwehrleute konnten mit ihrem gemeinsamen Einsatz verhindern, dass die beiden angrenzenden Ställe sowie das Wohnhaus Feuer fingen, sagte Kommandant Taglang. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Donnerstagvormittag noch an. Auch mussten die überlebenden Rinder in andere Ställe gebracht werden, da das Veterinäramt nach dem Brand angeordnet hatte, dass sie in den benachbarten Ställen nicht bleiben können. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Jährlich verbrennt eine Vielzahl an Tieren auf landwirtschaftlichen Betrieben. Erst vor wenigen Tagen ereignete sich ein ganz ähnlicher Brand in Penzberg, auch dabei kamen Tiere ums Leben. (mit dpa)