Brenzpark Open-Air: Nationale und internationale Künstler begeistern in Heidenheim

Der Heidenheimer Musiker und Veranstalter Siggi Schwarz präsentiert in diesem Sommer sein Konzertwochenende. Das dreitägige Brenzpark Open-Air findet vom 29. bis zum 31. August statt. Zu diesem Spektakel werden insgesamt rund 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung. An jedem Tag treten andere Künstler auf und stellen ihre aktuellen Programme vor. Das sind die Stars.

Am Freitag, 29. August, wird „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ ab 20 Uhr das neue Programm vorstellen. Hier spielen neun Musiker, Sänger und Schauspieler bekannte Hits in individuellen Versionen – in der Originalsprache oder auch in der deutschen Übersetzung. Die Erfolgsgeschichte der Gruppe begann im Jahr 2009 und sorgt seitdem mit einer Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Veranstaltungen, so die Veranstalter.

Mitreißende Pop-Songs und emotionale Balladen

Auch die Band Pur wird ab 19 Uhr im Brenzpark zu Gast sein. Die deutschsprachige Pop-Band tritt unter dem Motto „Pur live im Abenteuerland“ auf. Seit nun mehr als vier Jahrzehnten schreibt die Band Geschichte - mit Hits wie „Wenn du da bist“, „Lena“, „Abenteuerland“, oder „Funkelperlenaugen“, neun Nummer-1-Alben und zahlreichen Platin- und Goldauszeichnungen haben sie eingeheimst.

Am Sonntag tritt der irische Sänger Rea Garvey beim Open Air mit seinem neuen Album „Halo" und bekannten Hits auf.

Den Abschluss macht am 31. August ab 20 Uhr der irische Sänger, Songwriter und Gitarrist Rea Garvey. Er kommt nun mit seiner aktuellen Tour und seinem sechsten Album „Halo“ in den Heidenheimer Brenzpark. Der Sänger begeistert seine Fans, indem er unterschiedliche Sounds, sowie Pop- und Rockelemente mit gefühlvollem Gesang verbindet, schreiben die Veranstalter. Beim Open-Air verspricht Garvey eine Reise durch über zwei Jahrzehnte seiner Musikhits. Neben den neuesten Songs wie „Free Like the Ocean“, „Somewhere Close to Heaven“ oder „Perfect in My eyes“ spielt er auch die bekanntesten Lieder aus seinen Alben. (AZ)