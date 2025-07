Wichtelwagen Dagobert begeistert die „Auwaldzwerge“ in Dillingen

Den Kindern des Dillinger Waldkindergartens „Auwaldzwerge“ steht seit diesem Kindergartenjahr ein sogenannter Wichtelwagen zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen kindergerechten, mit einer Heizung ausgestatteten Wagen, in dem die Buben und Mädchen auch bei schlechtem Wetter malen, toben und sich ausruhen können. Der Hersteller gibt für diesen Wichtelwagen den Namen „Dagobert“ an.

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz weiht den Wichtelwagen ein

Gemeinsam mit den Kindern, ihren Eltern und Stephan Härpfer, dem Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Dillingen, weihte Oberbürgermeister Frank Kunz den Wichtelwagen in diesen Tagen ein. Mit dabei waren auch die Einrichtungsleiterin Hanna First, der Zweite Bürgermeister Johann Graf sowie die Dillinger Stadträte Christoph Balzer, Daniel Kaim und Marcus Jonietz.

Der Waldkindergarten ist in Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes

Der Kindergarten am Oberen Quellweg ist seit 2016 in Betrieb und befindet sich in der Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes. Die Gesamtkosten für die Anschaffung und Platzierung des Wichtelwagens betrugen rund 130.000 Euro. Das BRK betreibt den Waldkindergarten, die Einrichtung und das Grundstück werden von der Stadt Dillingen gestellt. (AZ)