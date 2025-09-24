Icon Menü
Brutale Attacke in Lauingen: Ukrainer vor Gericht wegen versuchtem Totschlag

Lauingen

Mann wird in Lauingen fast totgeschlagen: „Der hat zugeschlagen wie von Sinnen“

Die Attacke vor einer Spielhalle in Lauingen landet vor dem Landgericht. Der Vorwurf lautet versuchter Totschlag. Ein Video zeigt, wie brutal der Angriff war.
Von Jonathan Mayer
    Ein 29-jähriger Ukrainer soll einen anderen Mann brutal angegriffen und auf seinen Kopf eingetreten haben. Er muss sich vor dem Augsburger Landgericht verantworten.

    Erst fliegt eine Faust, der Getroffene fällt mehrere Stufen hinunter. Ein Mann im grauen Jogginganzug springt hinterher, schlägt und tritt stampfend auf den am Boden Liegenden ein, immer und immer wieder. Mindestens 18 Mal tritt er so zu, in Richtung Kopf. Zwischenzeitlich geht der Angreifer ein paar Schritte weg. Dann dreht er plötzlich um und tritt wieder zu. Sein Opfer liegt derweil wehrlos am Boden, ohne eine einzige Regung.

