Vier mal Testsieger: So meistert das Dillinger Geschirrspülerwerk die Krise

Vermutlich ist es in diesen Zeiten der Wirtschaftsflaute ein gutes Zeichen, wenn ein Unternehmen durch eine Marginalie für Gesprächsstoff sorgt. In Dillingen verschwindet gerade der große Schornstein des Geschirrspülerwerks, der seit sechs Jahren nicht mehr gebraucht wird und über Jahrzehnte hinweg die Silhouette der Kreisstadt geprägt hat. Den Standortleiter der BSH Hausgeräte GmbH in Dillingen, Claus Köther, wundert es ein wenig, dass ausgerechnet der alte Kamin für Schlagzeilen sorgt. Dabei hat das Dillinger Geschirrspülerwerk ganz andere, wichtige Themen. Die BSH Hausgeräte ist zwar deutlich entfernt von Rekord-Produktionszahlen vor der Coronapandemie, als einmal drei Millionen Geräte in Dillingen von den Bändern liefen. „Wir sind aber gut aufgestellt“, betont Köther beim Jahrespressegespräch mit unserer Redaktion.

