Buchsbaumzünsler schafft Platz für Kunstwerk in Dillingen

Das Problem kennen auch im Landkreis Dillingen viele Gartenbesitzer: Der Buchsbaumzünsler frisst ihnen die Hecken kahl. Das kann mitunter schnell gehen. Wenige Tage nicht aufgepasst und schon sind die einst grünen Büsche braun. Die Dillinger Manuela Steinbinder und Josef Bunk können jedenfalls ein Lied davon singen. „Wir hatten eine wunderschöne, 15 Meter lange Buchshecke“, berichtet der 61-Jährige. Aber dann sei der Buchsbaumzünsler über die Hecke in der Goethestraße hergefallen und habe sie kahl gefressen. Manuela Steinbinder und Josef Bunk taten das, was viele Gartenfreundinnen in diesem Fall tun. Sie setzten Spritzmittel gegen den Buchsbaumzünsler ein. „Aber wir wollten nicht immer mit dem Gift hantieren“, erläutert die Dillingerin. Schließlich zog das Ehepaar die Notbremse.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis