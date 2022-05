Streit in Lauingen: Ein Tierkrematorium ist keine Tierkörperbeseitigung

Der Streit um das Tierkrematorium in Lauingen hält an. Der Investor Rosengarten wehrt sich gegen Vorwürfe der Bürgerinitiative – und macht deutlich, worum es ihm geht.

Die Rosengarten GmbH, ein 2002 gegründetes Familienunternehmen aus Norddeutschland, bietet bundesweit Feuerbestattungen für Heimtiere und jetzt auch für Pferde an. Das geplante Tierkrematorium in Lauingen hat allerdings schnell für Unruhe gesorgt und es wurde eine Bürgerinitiative gegründet. Durch den Betreiber wurde viel Aufklärungsarbeit betrieben und es wurden Einladungen zur Besichtigung seiner Anlagen ausgesprochen. Doch die Bürgerinitiative lehnte einen Besuch ab, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Tierkrematorium in Lauingen: keine Tierkörperbeseitigung

Stattdessen werde bei den Bürgerinnen und Bürgern das Bild einer industriellen Tierkörperbeseitigungsanstalt kreiert. Dieser Gedanke bereitet den Menschen Sorge, verfehlt allerdings in jeglicher Hinsicht die Realität, so das Unternehmen. Ein Tierkrematorium hat den Zweck, Menschen eine würdevolle Alternative zu einer Tierkörperbeseitigung zu ermöglichen und von einem geliebten Tier Abschied zu nehmen. Im Kern ist ein Tierkrematorium vergleichbar mit einem Krematorium für Menschen. Auch solche Anlagen stehen oft innerhalb der Stadtgebiete, an den Friedhöfen und teilweise in Wohngebieten.

Durch die Bürgerinitiative wurde nach Ansicht des Betreibers schnell eine Internetseite ins Leben gerufen und mit einem umfangreichen Portfolio aus teils fehlerhaften Informationen argumentiert. Die aufgeführten Fakten beruhen in vielen Fällen auf Vermutungen und mangelhaftem Fachwissen. Die Tatsache, dass in einem Faktencheck geschrieben wird, dass der Schornstein „vermutlich“ eine Höhe von mehr als 25 Metern erreicht, ist ein Zeichen für unzureichende Qualität der Fakten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Tierkrematorium in Lauingen: Falsche Vorwürfe der Bürgerinitiative?

Dennoch hat die BI dazu beigetragen, in der Bevölkerung ein falsches Bild zu erzeugen. Dem Betreiber wurde durch die BI Intransparenz und Beschönigung vorgeworfen – einer Einladung in eins der bestehenden Tierkrematorien wurde jedoch stets abgelehnt. Vielleicht aus Sorge, man müsse nach den voreiligen Schlüssen seine Meinung ändern. Stattdessen unterhält man sich mit anderen Betreibern, die auf anderen technischen Standards aufbauen, andere Prozesse haben und somit keine fachgerechte Auskunft geben können. Bis heute ist keinem Mitglied aus der Bürgerinitiative bekannt, welche Technologie konkret für den Einsatz geplant ist. Wie kann unter diesen Umständen eine fachkundige Aussage getroffen werden? Google ist bekanntlich nicht immer der beste Begleiter.

Doch besonders verwundernd war die Kommunikationspolitik seitens der BI. Sehr früh gab es Kontakt mit einem Mitglied und es wurde telefonisch wie auch schriftlich ein persönliches Gespräch zur Kompromissfindung angeboten.

Tierkrematorium in Lauingen: Kompromissvorschläge wurden abgelehnt

Folgende Angebote des Betreibers wurden laut Pressemitteilung kommentarlos oder mit dem Hinweis „man möchte es einfach nicht“ abgelehnt: ein vernünftiges, friedliches Gespräch am runden Tisch, um eine Eskalation zu verhindern; ein Besuch in einer der Anlagen; Austausch zu einem möglichen alternativen Grundstück; die Kapazität der Ofenanlagen zu reduzieren und zu begrenzen; weiter wurde angeboten, auf den Bau des Pferdekrematoriums zu verzichten und nur eine Anlage für Kleintiere zu errichten.

Kurzum, selbst jene Kompromissvorschläge wurden abgelehnt, durch die man die befürchtete Größenordnung der Anlage hätte regulieren können. Stattdessen werden öffentlich Größenordnungen hinsichtlich der Kapazität kommuniziert, die absolut realitätsfern sind und prozessual nicht abbildbar wären. Dass dies nicht machbar wäre, lässt sich bereits aus der Größe des Bauwerks erkennen. Auch sind Aussagen zur Rentabilität verwunderlich. Es wurde nicht über Rentabilität gesprochen, sondern über Effizienz. Wenn sich eine solche Anlage im kontinuierlichen Betrieb befindet, hat das einen positiven Einfluss auf die Energieverbräuche, da die Temperatur in der Anlage gehalten wird und Aufheizphasen vermieden werden können. Ab wann eine solche Anlage hingegen rentabel ist, sollte im Rahmen des unternehmerischen Risikos dem Betreiber überlassen werden.

Einblicke in die Arbeit von Kleintierkrematorium und das Pferdekrematorium

Hinsichtlich der Transparenz lässt sich sagen: Der Bayerische Rundfunk hat das Kleintierkrematorium und das Pferdekrematorium im laufenden Betrieb besucht. Es wurde durch den Betreiber ein intensiver Blick hinter die Kulissen gewährt und umfangreich informiert. Zwei Kremierungen konnten begleitet werden, Gespräche mit Kundinnen und einem Nachbarn wurden geführt und im Rahmen eines Fernsehberichts zusammengetragen. Durch die Reportage wird schnell klar, dass die Argumente der BI nicht zutreffen und nichts mit einem Tierkrematorium zu tun haben.

An allen Standorten sind ähnliche Größenordnungen vorzufinden und es werden je Krematorium mehrere Niederlassungen bedient. Dass diese Anlagen industriell sind und das Umfeld stören, ist falsch. Wie sollte es auch anders sein, wenn doch etliche Menschen dort arbeiten und täglich Kunden ein- und ausgehen.

Lauinger haben keine Einschränkungen durch Tierkrematorium

Fakt ist, dass durch das Tierkrematorium keinerlei Einschränkungen oder Benachteiligungen für die Lauinger entstehen. Gestank, Qualm und Lärm finden belegbar nicht statt. Ebenso gibt es keinen Lkw-Verkehr, sondern lediglich wenige Anfahrten am Tag mit Fahrzeugen der Klasse Kastenwagen, Sprinter und Anhänger. Dies wird nicht zuletzt durch entsprechende Gutachten im notwendigen Bundesimmissionsschutzverfahren gewährleistet. In dem Gewerbegebiet soll ein ansprechendes Gebäude entstehen, welches das bestehende Bild aufwerten wird. Es wird von außen in keiner Weise wahrnehmbar sein, dass hier eine würdevolle Kremierung von Haustieren stattfindet. Somit wäre auch die Pietät zum benachbarten Friedhof gewahrt.

Zudem bringt das Unternehmen Besucher in die Stadt, schafft 15 Arbeitsplätze und bietet Fernwärme an, die den unmittelbaren Nachbarn zur Versorgung dienen könnte. Es ist also in der Verantwortung aller wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen, sich im Vorfeld qualifiziert zu informieren und eine Stimme abzugeben. Das Informationsangebot des Betreibers steht laut Pressemitteilung weiterhin. (pm)