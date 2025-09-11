Icon Menü
Bürgerentscheid wegen Kläranlagensanierung in Gundelfingen: Eigentümerin fühlt sich übergangen

Gundelfingen

Bürgerentscheid in Gundelfingen: „Ich werde komplett übergangen“

Martina Lederle besitzt ein Haus in Peterswörth, darf aber nicht an der Abstimmung über die Kläranlagenfinanzierung teilnehmen. Warum sie sich vor den Kopf gestoßen fühlt.
Von Dominik Bunk
    • |
    • |
    • |
    Martina Lederle besitzt ein Mietshaus in Peterswörth, darf aber beim Bürgerentscheid nicht abstimmen.
    Martina Lederle besitzt ein Mietshaus in Peterswörth, darf aber beim Bürgerentscheid nicht abstimmen. Foto: Dominik Bunk

    Martina Lederle ist die Eigentümerin eines Hauses in Peterswörth. Rund 500 Quadratmeter Wohnfläche bietet es, das Grundstück übertrifft die 1000-Quadratmeter-Marke locker, es bietet Platz für fünf Mietparteien. Sobald die Stadt Gundelfingen die Verbesserungsbeiträge für die Sanierung der Kläranlage erheben wird, kommen aufgrund dieser Eckdaten voraussichtlich mehrere tausend Euro Kosten auf die Eigentümerin und Vermieterin zu. Das ist aber nicht das Hauptproblem der 52-Jährigen, wie sie sagt. Denn für Lederle kam die Nachricht darüber überraschend – oder besser gesagt: Sie kam gar nicht. Lederle ist keine Einwohnerin der Stadt, sondern lebt im Dillinger Stadtteil Donaualtheim. Ergo hat sie keine Post bezüglich des Großvorhabens aus Gundelfingen bekommen, obwohl sie zur Kasse gebeten werden wird: „Kein Brief, kein Zettel, kein einziges Wort darüber, was da auf mich und meine Finanzen zukommt. Das ist ein Unding. Ich werde komplett übergangen.“

