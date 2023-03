Gundelfingen wählt am Sonntag: Das müssen Sie vorab wissen

Gundelfingen wählt am Sonntag, 12. März, eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister. Alles rund um die Stimmberechtigten, Wahllokale und ab wann das Endergebnis vorliegt.

Am Sonntag wird in Gundelfingen gewählt. Die Auswahl auf dem Stimmzettel ist groß, eine Kandidatin und vier Kandidaten: Manuel Bahmann ( CSU), Roswitha Stöpfel (Grüne), Niklas Junkermann ( SPD), Dieter Nägele ( Freie Wähler Gundelfingen) und Günther Ruck (parteilos). Gab es das überhaupt schon mal in Gundelfingen? Wahlleiter Nikolaus Mayr sagt: "Meines Wissens nicht. Bei den letzten Wahlen waren es immer bis zu drei Kandidatinnen und Kandidaten."

Wahlberechtigt sind dieses Jahr in Gundelfingen 5955 Personen von den 7986 Einwohnern. Mehr als ein Viertel hat sich bisher für Briefwahl entschieden. Der Wahlleiter Nikolaus Mayr rechnet damit, dass etwa 1600 Personen so wählen werden, da bis Freitagnachmittag noch diese Wahlmöglichkeit beantragt werden konnte.

Die wahlberechtigten Gundelfingerinnen und Gundelfinger können sonntags von acht bis 18 Uhr in den sechs Wahlbezirken wählen. Die Wahllokale Gundelfingen 1 bis 4 befinden sich in der Grundschule, jeweils eines in Echenbrunn und Peterswörth. Dazu zählen drei Briefwahlbezirke im Rathaus. In welchem Wahllokal man wählen kann, steht auf der Wahlbenachrichtigung, die jede Wählerin und jeder Wähler per Post erhalten hat. Gut zu wissen: Auch wenn die nicht mehr auffindbar ist, darf man seine Stimme abgeben. Entscheidend ist der Eintrag im Wählerverzeichnis. Einfach im Wahllokal nachfragen, sonst ist das Rathaus am Sonntag aber auch besetzt.

Bürgermeisterwahl in Gundelfingen: Vorläufiges Endergebnis gegen 18.45 Uhr

Ab 18 Uhr werden dann in Gundelfingen die Stimmzettel aus den Wahllokalen und von der Briefwahl ausgezählt. Gegen 18.45 Uhr erwartet der Wahlleiter das vorläufige Endergebnis. Dann wird sich zeigen, ob eine Kandidatin oder ein Kandidat bereits im ersten Wahlgang gewonnen hat. Wahrscheinlich entscheidet es sich aufgrund der Anzahl der Kandidatin und Kandidaten aber erst bei der Stichwahl am Sonntag, 26. März, wer in das Rathaus einzieht.

