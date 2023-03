Gundelfingen hat gewählt: Es kommt zur Stichwahl zwischen Nägele und Bahmann

Die Stimmen sind ausgezählt und es steht fest, dass es in die nächste Runde geht. Dieter Niegele erhielt 41,7 Prozent und Manuel Bahmann 25,7 Prozent der Stimmen. Wie der Wahltag verlief.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gundelfingen hat gewählt. Dieter Nägele ( Freie Wähler Gundelfingen) und Manuel Bahmann ( CSU) sind erleichtert, als klar ist, dass sie in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt kämpfen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 56 Prozent Prozent. Bei der letzten Wahl lag sie bei etwa 62 Prozent. Die Stimmverteilung sieht wie folgt aus:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Auswahl auf dem Stimmzettel war groß, eine Kandidatin und vier Kandidaten. Gab es das schon mal in Gundelfingen? Wahlleiter Nikolaus Mayr sagte im Vorfeld: "Meines Wissens nicht. Bei den letzten Wahlen waren es immer bis zu drei Kandidatinnen und Kandidaten."

Wahlberechtigt waren dieses Jahr in Gundelfingen 5955 Personen von den 7986 Einwohnern. Die Gundelfingerinnen und Gundelfinger können sonntags von acht bis 18 Uhr in den sechs Wahlbezirken ihre Stimme abgeben. Ab 18 Uhr wurden dann die Stimmzettel ausgezählt. Ab 18.10 Uhr trudelten die ersten Wahlergebnisse ein. Endergebnis. Bei der Stichwahl am Sonntag, 26. März, wird sich zeigen, wer in das Gundelfinger Rathaus einzieht.

Noch mehr Informationen zur Bürgermeisterwahl in Gundelfingen finden Sie hier: