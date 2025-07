Auf dem Weg zur Wallfahrtskirche Buggenhofen

Es ist schon seit Langem zur guten Tradition geworden. Die Pfarreien Diemantstein und Fronhofen pilgern jedes Jahr im Juli zur Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt nach Buggenhofen. Pfarrer Louis Odidi begrüßte die Wallfahrer, die sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto angereist sind, mit den Worten: „Diese Wallfahrt ist ein Ausdruck gelebten Glaubens.“ Und später stellte der Geistliche die Dankbarkeit in den Mittelpunkt seiner eindrucksvollen Ansprache. „Was ich hab und was ich bin, ist ein Geschenk.“ In den Augen des Pfarrers muss die Antwort auf dieses Geschenk ein entsprechend christliches Handeln sein. Musikalisch mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom Chor „Klangzauber“ der Pfarrei Diemantstein. An dem Wahlfahrtgottesdienst nahm auch das katholische Landvolk des Dekanats Dillingen teil.

