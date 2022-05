Bischof Meier feiert mit den Gläubigen in der Wallfahrtskirche Buggenhofen

Plus Dr. Bertram Meier spannt beim Jubiläum im Kesseltal einen Bogen von der historischen Vergangenheit bis in die unruhige Gegenwart. Dabei ist es gar kein "richtiges" Jubiläum.

Es war ein würdiger Festsonntag mit einem strahlend blauen Himmel, als Bischof Dr. Bertram Meier zum zweiten Mal binnen eines Jahres die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt Buggenhofen im idyllischen Hahnenbachtal besuchte. Eigentlich war er bereits im Vorjahr da, um der Gottesmutter Maria von Buggenhofen, die in breiten Volksschichten im Donautal, im Kesseltal und im Ries auch heute noch verehrt wird, anlässlich des 550-jährigen Bestehens der hiesigen Wallfahrt seine Referenz zu erweisen. Damals jedoch fand wegen der heftig grassierenden Corona-Pandemie nur ein Gottesdienst in sehr kleinem Rahmen und ohne Anschlussprogramm statt.