Bullenhitze im Landkreis Dillingen: Tausende suchen Abkühlung

Der Landkreis Dillingen schwitzt – und das heftig. Die Temperaturen sind am Mittwoch in der Region auf 33 Grad gestiegen. Klar, dass viele Menschen Abkühlung in den Freibädern und an Seen suchten.

Scharen von Besuchern tummeln sich im Dillinger Eichwaldbad

Auch im Dillinger Eichwald der Donau-Stadtwerke tummelten sich Scharen von Besuchern und Besucherinnen im Wasser. Einen Rekordbesuch werde es aber unter der Woche nicht geben, erläuterte DSDL-Werkleiter Wolfgang Behringer. Dafür kommen die Wochenenden infrage. Am vergangenen Sonntag kamen in diesem Jahr bisher die meisten Menschen ins Eichi. „Wir haben 3005 Badegäste gezählt, das ist der Jahresrekord“, informiert Behringer.

Im „Jahrhundertsommer“ 2003 waren es einmal mehr als 4000 Badegäste

Der Top-Wert ist aber auch das nicht, den habe es im Jahr 2003 im „Jahrhundertsommer“ gegeben, teilte Behringer mit. Da kamen einmal an einem Tag mehr als 4000 Badegäste ins Eichwaldbad.