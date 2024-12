Bundestagswahl: CSU nominiert Daniel Uhl aus Wortelstetten als Listenkandidat

Der CSU-Kreisverband Dillingen zieht mit dem Team Ulrich Lange, Bundestagsabgeordneter, als Direktkandidat und dem Wortelstetter Daniel Uhl als Listenkandidat in den anstehenden Bundestagswahlkampf. Uhl wurde laut Pressemitteilung einstimmig vom Kreisvorstand in Bissingen nominiert. Der Wortelstetter bewarb sich nun am Samstag beim Parteitag der CSU in Augsburg für einen Listenplatz an. Der 26-jährige kam dabei auf Platz 53 von 92.

CSU-Kreisvorsitzender Manuel Knoll sagt: „Mit Daniel Uhl haben wir ein Allround-Talent als Bundestagslistenkandidat gewinnen können, der sichsowohl durch seine berufliche Erfahrung als auch durch sein großes ehrenamtliches Engagement auszeichnet.“ Besonders erwähnenswert sei sein Einsatz als Gemeinderat in Buttenwiesen, „wo er sehr erfolgreich die Jungbürgerversammlungen durchführt und dadurch eine beispielhafte Mitwirkung von Jugendlichen an der Gemeindepolitik ermöglicht“.

Daniel Uhl ist Vorsitzender der JU-Wertingen-Zusamtal

Daniel Uhl absolvierte seine Ausbildung zum Industriefachwirt bei der Firma Grünbeck Wasseraufbereitung in Höchstädt. Berufsbegleitend machte er die Lehrzeit zum Landwirt, damit er auch im elterlichen Betrieb tätig sein kann. Aktuell ist Uhl in der Pharma-Branche tätig und in seiner Freizeit betreut er mit seinen Freunden den MFD-Partyservice. Ehrenamtlich engagiert sich Uhl als Vorsitzender der JU-Wertingen-Zusamtal. Seit 2020 ist er jüngstes Gemeinderatsmitglied in Buttenwiesen.

Gemeinsam mit Direktkandidat Ulrich Lange möchte Daniel Uhl für die CSU ein starkes Ergebnis im Bundestagswahlkreis 253 holen. Lange freut sich, wie es in der Mitteilung heißt, sehr über die Nominierung des jungen Mannes aus Wortelstetten. „Daniel Uhl ist eine hervorragende Wahl! Er ist in der Region tief verwurzelt, vielfältig engagiert und steht mit beiden Beinen fest im Leben“, sagt Lange. Das einstimmige Votum des Kreisvorstands sei ein deutliches Zeichen des Vertrauens. Er freue sich, mit Daniel Uhl gemeinsam in den Bundestagswahlkampf zu ziehen und für einen Politikwechsel zu werben. „Denn dieser ist dringend notwendig“, so Lange.

JU-Kreisvorsitzender Siegfried Nürnberg ergänzt: „Ich freue mich, dass mit Daniel Uhl erneut ein junger und zugleich erfahrener Kandidat aus der Jungen Union nominiert wurde.“ (AZ)