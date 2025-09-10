Das ist beim Garnisonsball in Dillingen geboten

Ein gesellschaftliches Ereignis ist der Garnisonsball, zu dem das Informationstechnikbataillon 292 und die Stadt Dillingen einladen. Getanzt und gefeiert wird am Samstag, 20. September, ab 19 Uhr im Dillinger Stadtsaal.

Der Standortälteste Oberstleutnant Torge Bornhöfft und Oberbürgermeister Frank Kunz freuen sich laut Pressemitteilung darauf, bei diesem Anlass die traditionell enge Verbundenheit von Standort und Stadt zu leben und zu feiern. Neben Vertretern der Bundeswehr sind ebenso alle zivilen Gäste und Freunde der Bundeswehr eingeladen und willkommen. Bornhöfft und Kunz sind sich einig: Die Freundschaft zwischen der Stadt Dillingen und dem IT-Bataillon 292 werde durch die langjährige Patenschaft offiziell bekundet. „Gelebt wird sie tagtäglich von den Menschen“, sagt der Rathauschef. Und der Garnisonsball biete dazu „eine wunderbare Gelegenheit“, fügt der Kommandeur des IT-Bataillons hinzu.

Bigband der Universität der Bundeswehr spielt in Dillingen auf

Die Bigband der Universität der Bundeswehr in München übernimmt die musikalische Begleitung und spielt klassische Tanzmusik ebenso wie moderne Hits bis in die Nacht. Die Mitglieder setzen sich aus Studierenden, zivilen Mitarbeitern, Professoren und musikbegeisterten Anwohnern aus München und Umgebung zusammen. Mit diversen Auftritten pro Jahr repräsentiert „At Ease“ die Universität laut Pressemitteilung sowohl bei internen als auch bei internationalen Veranstaltungen und verspricht einen mitreißenden Abend voller musikalischer Höhepunkte. Im Laufe des Abends öffnet auch die Cocktailbar im oberen Bereich des Foyers.

Der Großteil der Karten ist laut Mitteilung bereits verkauft. Es gebe aber noch einige Tickets. Sitzplatzkarten kosten im Vorverkauf 29 Euro und an der Abendkasse 35 Euro. Essen wird à la Carte angeboten und ist separat zu bezahlen. Der Einlass für Gäste mit Sitzplatzkarte ist bereits ab 18 Uhr. Zur Begrüßung gibt es einen Sektempfang. Alternativ gibt es die Möglichkeit, eine Flanierkarte für 15 Euro oder für 20 Euro an der Abendkasse zu kaufen und ab 20 Uhr – dann ohne Sitzplatzanspruch – am Tanz und der Feier teilzunehmen. Für die zivilen Gäste ist festliche Abendgarderobe und Ballkleid erwünscht. Angehörige der Streitkräfte erscheinen in Gesellschaftsanzug oder Dienstanzug Grundform mit weißem Hemd und Fliege.

Ticketanfragen sind bis zum 14. September möglich

Ticketanfragen müssen bis spätestens 14. September per E-Mail an ITBtl292Garnisonsball@bundeswehr.org gerichtet werden. In der E-Mail sind Angaben zur gewünschten Karten-Anzahl und Ticketart (Ballkarte oder Flanierkarte) sowie die vollständigen Namen der Gäste angeben. (AZ)