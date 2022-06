Kilometerlange Ölspur von Unbekanntem verursacht

Das hätte für andere Auto- und Motorradfahrer gefährlich werden können.

Am Mittwoch wurde der Polizei gegen 19 Uhr eine kilometerlange Ölspur gemeldet. Diese begann auf der Strecke zwischen Burghagel und Ballmertshofen und führte über Ballmertshofen in Richtung Ziertheim und Reistingen. Die Ölspur entstand vermutlich am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 18.45 Uhr. Sie musste durch Mitarbeiter des Bauhofs abgebunden werden. Der Verursacher ist momentan unbekannt. Personen, welche Angaben zum Verursacherfahrzeug oder zum Verantwortlichen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (pol)