Burghagel/Santiago de Compostela

vor 49 Min.

Tandemfahrer aus Burghagel erreichen Santiago de Compostela

Plus Ingrid und Raimer Fock sind seit Mitte März mit ihrem Doppelrad unterwegs. Wie es ihnen auf ihrer Tour bislang erging.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Ingrid und Raimer Fock haben mit ihrem Tandem den Pilgerort Santiago de Compostela erreicht. Wie die beiden in einer E-Mail an unsere Redaktion schreiben, sind sie am Dienstag in der Stadt im Westen Spaniens angekommen. "Wir waren froh, als wir Santiago erreichten", meldet das Paar, das in Burghagel zu Hause ist. Die Focks sind seit Anfang März mit ihrem Tandem unterwegs, um in drei Monaten bis zum Ende des Jakobswegs und wieder zurückzufahren. Mehr als 2200 Kilometer haben die beiden auf ihrem Fahrrad bislang zurückgelegt.

Die vergangenen Wochen hat das Paar das spanische Festland einmal von Ost nach West durchquert. Die Tandemfahrer waren auf Pilgerpfaden des Jakobswegs unterwegs, der in Santiago de Compostela endet. Besonders der Camino Levante – ein Pilgerweg, der von der Küstenstadt Valencia bis nach Zamora ins Landesinnere führt – hat dem Ehepaar gut gefallen: "Er wird als einsam und wild beschrieben und so haben wir ihn auch empfunden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen