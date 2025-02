Busfahrer streift Autos: 35.000 Euro Schaden

Ein 47-jähriger Busfahrer war laut Auskunft der Polizei am Freitag gegen 14.15 Uhr auf der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen unterwegs. Anschließend wollte er in einen Busparkplatz abzubiegen.

Der Busfahrer touchiert in Dillingen zwei Autos

Beim Einfahren touchierte der Busfahrer mit seinem Fahrzeug zwei geparkte Autos. An allen drei Fahrzeugen entstanden große Streifschäden. Der Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. (AZ)