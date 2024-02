10.000 Euro Schaden nach Unfall in Buttenwiesen

An einer Kreuzung in Buttenwiesen hat sich ein Unfall ereignet. Der Sachschaden ist hoch.

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursachte ein 43-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagengespanns am Montagmorgen in Buttenwiesen. Gegen 8.55 Uhr fuhr der 43-Jährige auf der Paffenhofer Straße in Buttenwiesen in Richtung Donauwörth. Am Kreuzungsbereich zur Donauwörther Straße versuchte er rückwärts zu rangieren und fuhr mit seinem Anhänger gegen einen hinter ihm stehenden KIA, der von einem 57-Jährigen gesteuert wurde. Es entstand Unfallschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)