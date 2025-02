29-Jähriger verursacht betrunken Unfall in Pfaffenhofen

In Pfaffenhofen hat sich am Sonntag ein Unfall ereignet. Der Grund: Der Verursacher war betrunken. Gegen 21 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit einem Kleintransporter die Sylvesterstraße in nördliche Fahrtrichtung. Hierbei übersah er einen am Straßenrand geparkten Pritschenwagen und prallte diesem gegen das Heck. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 29-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der 29-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ermittelt. (AZ)