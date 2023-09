40-Jähriger pöbelt gegen Polizisten

Der Mann wird in Buttenwiesen sofort aggressiv und beleidigend.

Als die Polizei einen 40-Jährigen in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr in der Kreuzbergstraße in Buttenwiesen antraf, wurde dieser aggressiv. Der Mann, bei dem später laut Polizeibericht ein Atemalkoholtest 1,7 Promille ergab, zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten von Beginn an extrem unkooperativ, zudem beleidigte der Mann zwei Beamte mit vulgärem Vokabular. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet, zudem wurde er kurzfristig in Gewahrsam genommen. (AZ)