52-Jähriger fährt ohne Führerschein mit dem Auto

Am Mittwochnachmittag war ein 52-jähriger Autofahrer in Buttenwiesen unterwegs. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen 15.30 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Wertingen den Autofahrer in der Schlossergasse.

Nachdem der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt, stellten die Beamten seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 52-Jährigen. (AZ)