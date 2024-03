Auto steht in Buttenwiesen im Graben: Wo ist der Fahrer?

Ein junger Mann hatte offensichtlich die Kontrolle über sein Auto verloren, weil er stark betrunken war. Er landet bei Buttenwiesen in einem Graben.

Ein Zeuge hat am Donnerstag an der Kreisstraße DLG 23 zwischen Gremheim und Pfaffenhofen einen Pkw entdeckt, der im Graben stand und offensichtlich beschädigt war. Am Fahrzeug war kein Fahrer anzutreffen. Jedoch waren Alkoholflaschen zu sehen.

Ein junger Mann aus Buttenwiesen

Nachdem die verständigte Streife der Polizeiinspektion Dillingen vor Ort eingetroffen war, kam nach kurzer Zeit auch der verantwortliche Fahrzeugführer dazu. Er gab an, dass er wohl Rehen ausgewichen sei. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von beinahe 1,9 Promille. Den 28-jährigen Buttenwiesener erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)