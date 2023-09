Buttenwiesen

vor 17 Min.

Das "revolutionäre Altenpflegekonzept" für Buttenwiesen

Plus Knapp 60 Personen sollen "stambulant" mit Benevit versorgt werden. Der alternative Umgang mit Seniorinnen und Senioren führt Gesundheitsminister Klaus Holetschek in die Zusamgemeinde.

Von Günter Stauch Artikel anhören Shape

„Nach der Krankenhaus-Reform wird der Umbau der Altenpflege das nächste größere Thema werden“ – darauf hat jetzt der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) hingewiesen. Bei einem öffentlichen Gespräch im bestens besetzten Kaisersaal des Rathauses forderte der Regierungsvertreter angesichts der dramatischen Lage bei der Versorgung zugleich, in diesem Bereich „neue ungewöhnliche Dinge auszuprobieren, zumal es dort brennt.“ Und rannte damit vor allem bei Kaspar Pfister offene Türen ein, der vor einem sehr diskussionsfreudigen Publikum sein Konzept von einer „stambulanten“ Pflege ausführlich vorstellte – dem Hauptthema des fast zweistündigen Abends, das so viele Menschen trotz sommerlicher Außentemperaturen anzog. Gemeint ist eine Mischung aus ambulanter Dienstleistung und stationärer Betreuung. Mit einer Aufteilung der Pflege durch Angehörige und professionellem Personal möchte der Geschäftsführer der Benevit-Gruppe aus Baden-Württemberg qualitativ gute und gleichzeitig bezahlbare Pflege anbieten. Rund 1000 Euro pro Monat günstiger, hieß es.

Ein Betreiber steht bereit

Dieser ungewöhnliche wie von den Kommunen in Nordschwaben genau beobachtete neue Ansatz bei der Altenhilfe kann für die Zukunft der in Dauer-Schwierigkeiten stehenden Pflege buchstäblich Modell stehen. Anders als in der herkömmlichen Unterbringung werden die Bewohnerinnen und Bewohner dazu ermutigt, aktiv und selbstbestimmt mitzugestalten. „Die Normalität des Alltags und das Führen des Haushalts sollen als therapeutische Maßnahmen dabei helfen, die Lebensqualität und somit den Zustand der Pflegebedürftigen zu verbessern“, erklärte der Benevit-Gründer. Angehörige könnten sich einbringen. Das Vorhaben, obwohl im Nachbar-Bundesland schon in der Praxis, konnte aber noch nicht über den wissenschaftlich begleiteten Status als Modellprojekt hinauskommen und findet bisher keine Anerkennung als Regelbetrieb. Damit scheint auch das dringend benötigte Haus für alte Mitbürgerinnen und Mitbürger in Buttenwiesen vorerst kaum vom Fleck zu kommen. Obwohl Bürgermeister Hans Kaltner (CSU) und die Bürgervertretung dahinterstehen und mit Kaspar Pfister ein engagierter Betreiber bereitsteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen